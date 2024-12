Le prime immagini di un prototipo camuffato della prossima Toyota RAV4 hanno iniziato a circolare sul web. Diverse piattaforme hanno infatti condiviso i primi scatti che potrebbero anticipare l’arrivo del nuovo SUV. Il modello attuale è stato introdotto nel 2018 ed è disponibile sul mercato dal 2019. Il suo successo è stato davvero incredibile. Ma ora, il marchio giapponese, sembra pronto a rinnovarlo. Il suo possibile lancio è previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Toyota RAV4: innovazione tecnologica e soluzioni sostenibili

Dalle foto spia emergono alcuni dettagli interessanti sulla nuova Toyota, nonostante il suo pesante camuffamento. Il design del prototipo mantiene le proporzioni tipiche della RAV4, con passaruota squadrati. Il frontale però appare aggiornato, con fari a LED in stile “hammerhead”. Probabilmente ispirati ai modelli bZ4x e Prius. Una griglia ampia e una presa d’aria inferiore contribuiscono al nuovo look. Cambiamenti più sottili si notano nella linea di cintura, leggermente modificata, mentre al posteriore spiccano nuovi gruppi ottici.

La prossima RAV4, pur essendo ancora in fase di sviluppo, si preannuncia ricca di novità. Gli interni, anche se non visibili nelle foto diffuse, potrebbero essere stati notevolmente modificati. A tal proposito, Toyota sembra orientata a offrire un cruscotto moderno. Dotato di strumentazione digitale ed un ampio schermo per il sistema di intrattenimento con software avanzati. L’obiettivo è migliorare la connettività e garantire un’esperienza di guida tecnologicamente all’avanguardia.

Sul fronte delle motorizzazioni, il marchio giapponese non dovrebbe stravolgere la formula vincente del modello attuale. Si attendono infatti motori endotermici, ibridi e plug-in. Però con alcuni miglioramenti volti ad aumentare l’efficienza delle prestazioni e ridurre le emissioni. In particolare, le versioni plugin potrebbero offrire un’autonomia elettrica superiore. Consolidando il ruolo del SUV come scelta sostenibile.

Questi dettagli, se confermati, lasciano intravedere un cambiamento notevole, che però non snatura il carattere della RAV4. Per scoprire se il modello immortalato è davvero quello della nuova generazione, non resta che attendere le prossime rivelazioni.