Non mancano purtroppo i modelli che spariranno dal mercato automobilistica in quanto finora prodotti con motori a combustione interna. Modelli che, nonostante abbiano contribuito a creare la storia di un brand, sono destinati ad uscire di scena. A tal proposito, la McLaren 750S, modello che potrebbe dare il via all’addio ai motori a combustione interna della casa automobilistica britannica, grazie a Novitec continuerà a vivere.

Non a caso, infatti, si tratta di un’azienda tedesca di tuning ben conosciuta poiché si occupa di trasformare le auto. In questo caso, ha deciso di sviluppare una serie di personalizzazioni. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

McLaren 750S: la versione di Novitec

La McLaren 7505 è senza alcun dubbio un modello che ha conquistato diversi utenti dal suo arrivo sul mercato automobilistico. La novità che attira nuovamente l’attenzione di tutti è proprio il rinnovamento che l’azienda Novitec andrà ad effettuare. Le principali modifiche che caratterizzeranno la nuova versione riguardano i componenti aerodinamici realizzati in carbonio a vista o, in alternativa, in carbonio forgiato. Non a caso, la decisione di effettuare una tale trasformazione consente alle McLaren di ottimizzare le prestazioni. Non mancano, inoltre, nuovi dettagli come i cerchi in lega da 20 pollici all’anteriore e 21 al postestione, sviluppati in collaborazione con Vossen.

Dal punto di vista della meccanica, trova spazio il V8 biturbo da 4.0 litri con tre livelli di potenziamento basati sull’unità N-Tronic. Nello specifico, Novitec ha pensato di realizzare una versione più estrema da 840 CV a 7.500 giri/min e 889 Nm di coppia a 6.300 giri/min. Prestazioni del tutto eccellenti se consideriamo che lo scatto da 0 a 100 viene effettuato in soli 2,6 secondi e la velocità massima si attesta a 336 km/h.

Non poca l’attenzione posta da Novitec sugli interni. Interni caratterizzati dalla presenza di materiali come pelle e Alcantara di alta qualità ma, naturalmente, viene offerta la possibilità di personalizzazione per i proprietari che vogliono dei dettagli ulteriormente particolari.