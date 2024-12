La Nuova Hyundai SANTA FE Plug-inHybrid arriva ufficialmente in Italia, arricchendo la gamma del celebre SUV con una motorizzazione ibrida plug-in. Questo modello di quinta generazione, offre un mix perfetto di design distintivo, comfort e tecnologia all’avanguardia. Equipapggiato con un motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160CV e un’unità elettrica da 98CV, il sistema eroga una potenza complessiva di 253CV. L’autonomia elettrica arriva a 54km in modalità EV, garantendo efficienza e sostenibilità grazie al passaggio automatico alla modalità-ibrida quando necessario.

Hyundai SANTA FE: tecnologia e accessibilità, un’offerta pensata per tutti

Gli interni, ampi e raffinati, sono progettati per adattarsi a qualsiasi esigenza. Sono infatti realizzati con materiali di qualità e una tecnologia user-friendly. Tra le innovazioni emergono il doppio sistema wireless per smartphone e il vano portaoggetti bilaterale. Mentre il display curvo da 12,3 pollici offre un’esperienza digitale assolutamente immersiva. Ma non è tutto, la SANTA FE è dotata di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist 2 e l’Highway Driving Assist2, che contribuiscono a rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole.

Con un prezzo di partenza di 55.800€, la SANTA-FE Plugin Hybrid è disponibile nelle versioni Business e XClass. L’allestimento Business è ideale per flotte aziendali e professionisti. Esso include una dotazione ricca di serie, tra cui cerchi in lega da 18″, sedili riscaldati, portellone elettrico e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Grazie alla promozione “Hyundai Plus”, è possibile accedere al modello con un finanziamento di 329€ al mese per 35 mesi, con un anticipo di 5.340€.

Per chi desidera il massimo in termini di esclusività, vi è invece la versione XClass. Quest’ ultima aggiunge dettagli premium, come sedili in pelle ventilati, un sistema audio BOSE e avanzati sistemi di sicurezza come il Blind Spot View Monitor. Il “Calligraphy Pack” opzionale eleva ulteriormente il livello del SUV, introducendo finiture di lusso e tecnologie all’avanguardia. Insomma, con tutte queste soluzioni, Hyundai consolida il suo ruolo di leader nella mobilità sostenibile, offrendo un veicolo capace di coniugare innovazione e versatilità.