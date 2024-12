Fra ormai pochi giorni il produttore tech Realme terrà un evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo, sarà svelato ufficialmente un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Realme Neo 7. Quest’ultimo è stato avvistato in queste ore sul noto sito cinese TENAA, rivelandoci quindi gran parte delle sue specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme Neo 7, il portale TENAA rivela gran parte delle specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Realme è stato avvistato in rete sul noto portale cinese TENAA. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme Neo 7. In questo modo, possiamo avere uno sguardo piuttosto completo riguardo alle specifiche tecniche.

Partendo in primis dal punto di vista estetico e del design, il sito in questione ci ha rivelato la presenza di un display con una diagonale pari a 6.78 pollici. Ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia OLED con una risoluzione pari a 1264 x 2780 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Potrebbe trattarsi di un pannello di tipo LTPO, ma per il momento non abbiamo conferme in merito.

Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone dovrebbe misurare 162.55 x 76.39 x 8.56 mm, per un peso complessivo pari a 213 grammi. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, il portale cinese TENAA ha rivelato la presenza di una enorme batteria. Quest’ultima dovrebbe infatti avere una capienza pari a ben 7000 mah. Come da tradizione dell’azienda, ci aspettiamo la presenza del supporto alla ricarica Ultra veloce. Anche in questo caso, però, non abbiamo ancora conferme. Dovremo attendere qualche conferma ufficiale da parte dell’azienda cinese Realme.

Dal punto di vista prestazionale, invece, i rumors e le indiscrezioni parlano della presenza del potente soc MediaTek Dimensity 9300+, con ovviamente diversi tagli di memoria con elevata RAM ed elevato storage interno.