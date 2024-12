In seguito all’anteprima del nuovo SUV Citroen C5 Aircross, avvenuta in occasione dell’importante Salone di Parigi, nelle scorse ore un muletto della nuova C5 Aircross è stato intercettato durante alcune sessioni di test su strada.

Anche Citroen, come altri costruttori automobilistici, sta ormai lavorando al perfezionamento di uno dei modelli che arriveranno sul mercato nel corso del 2025. Non a caso, il modello verrà offerto con motorizzazioni endotermiche ibride ed elettriche e alla base troverà spazio la famosa piattaforma STLA Medium. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza sulla C5 Aircross.

Citroen C5 Aircross: muletto intercettato in fase di test su strada

Sono ancora tanto le camuffature che il costruttore automobilistico francese ha deciso di mantenere sul suo nuovo modello. Non a caso, le foto spia vedono come protagonista un muletto ancora coperto ma nonostante ciò alcuni dettagli possono essere ben individuati. Dal punto di vista delle forme, non ci sono cambiamenti sostanziali rispetto al concept apparso in occasione del Salone di Parigi. Le differenze che più attirano l’attenzione sono le maniglie delle portiere e specchietti retrovisori di dimensioni più grandi.

Nessuna novità rispetto al concept anche per quanto riguarda i fari sdoppiati e contraddistinti da forme sottili. Nonostante i camuffamenti non consentono di vedere tutti i dettagli, sappiamo che la C5 Aircross si contraddistinguerà grazie alla presenza del nuovo logo implementato centralmente sul frontale. Chiaramente, il camuffamento non ci consente di conoscere tutti i dettagli che caratterizzano il design della nuova vettura. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli ufficiali che, senza dubbio, arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Dal punto di vista meccanico, sapendo che la vettura si basa sulla piattaforma STLA medium possiamo ipotizzare che la versione Hybrid avrà un motore di 1,2 litri da 100 o 136 CV abbinato ad un cambio a 6 rapporti con un elettrico da 29 CV.