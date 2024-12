Il mercato automobilistico sta attraversando un periodo che non è, purtroppo, uno dei migliori. Nonostante le novità che i costruttori hanno portato sul mercato negli ultimi mesi, introducendo modelli del tutto innovativi, i dati diffusi non sono per niente positivi.

Non a caso, infatti, i dati relativi al mese di novembre 2024 segnato un calo del 10,8%. Dato nel tutto negativo che porta il mercato italiano del 2024 in negativo. Non dimentichiamo che gli stessi costruttori automobilistici si trovano ad affrontare un periodo di crisi con chiusure degli stabilimenti e licenziamenti dei lavoratori. Scopriamo insieme nel corso di questo articoli maggiori dettagli sui dati del mercato automobilistico.

Mercato auto: i dati dell’ultimo mese

Un mercato auto in netta difficolta che, durante il mese di novembre 2024, ha segnato un calo pari al 10,8%. Analizzando nello specifico i dati diffusi in merito alle alimentazioni dei veicoli, novembre 2024 ha ottenuto un totale di immatricolazioni pari a 34.497 per le benzina, rispetto alle 39.238 dello stesso periodo dell’anno precedente. Tale differenza segna, dunque, un calo di volumi pari al 12,1%.

Dati negativi anche per le vendite delle auto diesel. In questo caso, le immatricolazioni effettuate durante il mese di novembre 2024 sono state 15.886 auto immatricolate contro le 20.814 di novembre 2023. In merito alle diesel, dunque, il calo è stato del 23,7%. Piuttosto analoghi i numeri che riguardano il GPL. Queste ultime hanno raggiunto un numero di unità immatricolate pari al 11.319 mentre a 2023 furono di 13.934 unità (calo del 18,8%).

Situazione leggermente meno grave per le auto ibride che segnano un totale di 53.551 immatricolazioni contro e 53.749 di novembre 2023. In questo caso, dunque, il calo è pari a solo lo 0,4%. E le plug-in? Purtroppo sono state solamente 3.944 le immatricolazioni, con una flessione del 31,8% rispetto all’anno precedente.

Tra i modelli più venduti, per le elettriche ai primi posti troviamo la Dacia Spring con 1.506 unità, la Tesla Model Y con 552 e Volvo EX30 con 462. Per le Plug-in al primo posto invece la BMW X1 con 398 unità vendute. Tra le ibride ottiene il primo posto la Fiat Panda con 6.642 vendite, mentre per quanto riguarda le benzina e diesel troviamo rispettivamente la Citroen C3 con 3.598 unità e la Volkswagen Tiguan con 1.647.