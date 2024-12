Il mondo dell’intelligenza artificiale sta largamente prendendo piede all’interno delle vite di ognuno di noi, ma anche all’interno delle aziende che si occupano sia di creare nuove algoritmi sia di integrarli all’interno dei propri sistemi, piano piano dunque l’intelligenza artificiale sta diventando un qualcosa per tutti e ogni utente sta iniziando a sfruttarla ad ogni livello.

Un dettaglio però, lasciato a se stesso e quello inerente i comandi vocali presenti all’interno ad esempio degli assistenti vocali integrati all’interno delle nostre abitazioni, come ad esempio Amazon Alexa, questi ultimi infatti sfruttano degli algoritmi molto semplici in grado di riconoscere dei comandi e di conseguenza di restituire degli output come risposta, al momento non godono di una struttura basata su intelligenza artificiale in grado di apprendere e restituire output coerenti e contestuali alle abitudini dei loro proprietari, ma molto presto ciò potrebbe cambiare.

L’idea da alcuni esperti

L’ex manager di Google Hugo Barra, nonché ex vicepresidente della gestione dei prodotti Android di Google, insieme all’ex vicepresidente dell’ingegneria per Android di Google David Singleton, hanno creato una nuova start-up per agenti IA dal nome: dev/agents.

L’idea alla base è ricreare un nuovo momento Android ma per l’intelligenza artificiale, ovvero un sistema che renda molto più semplice creare gli agenti IA.

Nel suo annuncio Singleton ha specificato come questi agenti possano effettivamente aiutare le persone in modo produttivo, tutto ciò però non avverrà senza che venga reimmaginato un sistema del tutto nuovo basato su un’interfaccia completamente nuova e un modello della privacy totalmente rivisto con una piattaforma dedicata.

Questo nuovo sistema sarà un OS basato sul cloud che consentirà di avere a disposizione degli agenti affidabili che funzionano su diversi dispositivi, non ci sono dettagli su come tutto ciò funzionerà e quando verrà lanciato, l’azienda sta però assumendo ingegneri e ux designer, resta solo da attendere.