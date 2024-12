In molti ormai se lo aspettavano ed effettivamente è accaduto: Bitcoin ha raggiunto e superato la quota dei 100.000 dollari. La criptovaluta per eccellenza segna dunque un nuovo record, superando la barriera che tanti investitori sognavano ormai da tempo. Questo risultato non è certamente figlio del caso, in quanto tutto è avvenuto molto rapidamente nell’ultimo periodo.

La crescita esplosiva della criptovaluta è legata infatti all’elezione di Donald Trump, che ha promesso di dare una spinta al settore con politiche più aperte e favorevoli.

Un balzo legato alla politica: Trump fa volare Bitcoin

Il valore di Bitcoin è aumentato di oltre il 40% in meno di un mese, tutto subito dopo la vittoria alle presidenziali di Trump. Ad influire nettamente sono state proprio le promesse del prossimo presidente USA, il quale ha manifestato la volontà di mettere fine alle politiche restrittive sulla finanza digitale e anche di trasformare gli Stati Uniti in un centro mondiale per le criptovalute. Tutto ciò dunque ha contribuito fortemente ad alimentare l’entusiasmo degli investitori. La recente nomina di Paul Atkins, noto per le sue posizioni favorevoli alle criptovalute, a capo della SEC, ha ulteriormente rafforzato la fiducia nel settore.

Dalle origini ribelli al riconoscimento ufficiale

Una volta simbolo di ribellione contro i sistemi finanziari tradizionali, il Bitcoin è ormai entrato nel mondo mainstream. Con un mercato globale che vale oltre 3.000 miliardi di dollari, le criptovalute hanno raggiunto un livello di accettazione mai visto prima. Questo cambio di passo è stato favorito sia dalla crescente fiducia del pubblico sia dall’interesse di grandi istituzioni finanziarie.

Superare i 100.000 dollari rappresenta un momento storico per il Bitcoin, ma restano molte domande aperte. Le politiche di Trump saranno davvero così favorevoli? E come reagiranno i mercati a lungo termine? Per ora, il Bitcoin continua la sua corsa, spinto da un’ondata di ottimismo e nuove opportunità. Tuttavia, sarà interessante vedere come evolverà questa fase di crescita nel panorama economico globale.