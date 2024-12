I prossimi mesi saranno certamente fiammeggianti dal momento che la competizione tra le varie aziende che si occupano della produzione di hardware per pc da gaming si farà più avvincente che mai grazie all’arrivo delle nuove soluzioni di prossima generazione, ovviamente i nomi più caldi sono quelli di AMD e Nvidia, con Intel che invece si affaccia per la prima volta a questo mercato con le sue soluzioni a basso costo, la notizia che vi portiamo oggi però riguarda la prima di queste tre e nel dettaglio la sua futura scheda di fascia alta che pare ormai pronta alla produzione di massa per metà dicembre.

I rumor di cui parliamo arrivano dal forum Chiphell dal noto leaker zhangzhonghao, sono relativi alla nuova Radeon RX 8800 XT, nel dettaglio gira voce che quest’ultima avrà delle prestazioni in raster Paragonabili a quelle delle RTX 4080 e 4080 super, dunque leggermente inferiori a quelle della Radeon RX 7900 XTX.

Miglioramento nel ray tracing

Il passo in avanti sostanziale però riguarda una tecnologia ausiliaria, parliamo del ray tracing, La scheda in questione infatti, mostra un aumento del 45% delle prestazioni in ray tracing rispetto alla 7900 XTX, abbinato ad una diminuzione pari al 25% dei consumi, i quali dovrebbero dunque scendere a 260/270W, insieme di elementi che potrebbero risultare decisamente allettante per il grande pubblico mainstream.

Il dettaglio che potrebbe fare ulteriormente la differenza consiste nella strategia che AMD deciderà di adottare dal punto di vista del mercato, in molti pensano a prezzi decisamente aggressivi dal momento che AMD almeno per il momento ha deciso di mettere da parte la fascia top di gamma e di concentrarsi principalmente sulla fascia medio bassa del mercato che annovera anche la fetta più grossa di utenti, in modo tale da poter mantenere inalterata la propria fetta di mercato giocando più sulla quantità che sull’effettivo livello elevato del proprio hardware.