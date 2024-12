A quanto pare, il momento propizio in casa Intel è più vicino di quanto pensassimo, recenti voci di cordoglio parlano dell’arrivo ufficiale delle sue nuove schede grafiche basate su architettura Battlemage addirittura il prossimo 12 dicembre, ciò significa che mancherebbero meno di 10 giorni all’arrivo ufficiale di questi nuovi modelli che puntano a conquistare la fascia medio bassa del mercato che sebbene sia costituita da prodotti dal prezzo non troppo elevato rappresenta anche la fetta più grossa del mercato, dunque una possibilità di guadagno potenzialmente importante.

Sfida importante

Ovviamente questo lancio per Intel ha un valore a dir poco storico del momento che veementi sono state le voci in merito un possibile addio a tale segmento da parte dell’azienda blu, suffragate ovviamente dal periodo difficile dal punto di vista finanziario legato alla scarsa resa delle CPU Raptor Lake, a quanto pare, però tutto per questo è destinato a cambiare, le schede sono pronte e nello specifico parliamo di due modelli che avranno l’obiettivo di conquistare il mercato offrendo prestazioni in linea se non più elevate con le concorrenti ad un prezzo più basso, nel dettaglio sembra che Intel abbia intenzione di offrire molta più ram rispetto ai modelli concorrenti ad un prezzo inferiore, si parla infatti di 250 $ per schede con un quantitativo di RAM attorno ai 12 GB, quando una corrispettiva della medesima fascia a un prezzo superiore di circa 50 o 100 €.

Ovviamente non rimane che attendere per toccare con mano questi prodotti e vedere come si comportano realmente nei vari test e soprattutto durante le sessioni di gioco, attualmente infatti i prodotti di fascia medio bassa consentono comunque di giocare in full HD senza rinunciare a troppo dettaglio e comunque garantendo almeno i 60 frame per secondo, bisognerà vedere se le soluzioni Intel ad un prezzo inferiore saranno in grado quantomeno di garantire questa base di partenza, il lancio anticipato però è una mossa strategica, insieme al prezzo basso, per cogliere il mercato di sorpresa e magari conquistare più clienti rispetto a quelli previsti.