A quanto pare le sorprese per quanto riguarda il periodo natalizio non finiscono qui, nel dettaglio parliamo di quella fascia di mercato incredibilmente premium legata agli smartphone pieghevoli, questi ultimi sono infatti dispositivi dal prezzo davvero stellare che riguardano una fetta di utenza di nicchia disposta a spendere cifre astronomiche per prodotti senza alcun dubbio di altissimo livello e con tecnologie avanzate.

A quanto pare, infatti la nota azienda cinese Huawei il 12 dicembre terrà una presentazione dove mostrerà un nuovo dispositivo pieghevole definito per l’appunto Premium, parliamo di Huawei Mate X6, ebbene sì, il colosso cinese dunque porterà il suo nuovo smartphone pieghevole nel mercato internazionale a partire da quella data, la quale potrebbe segnare un punto di svolta per il colosso della tecnologia.

Una data importante

Come potete vedere dall’immagine sopra Huawei a condiviso il banner promozionale di questo annuncio e la data segnata rimane dunque il 12 dicembre 2024 a Dubai, tutto ciò la lascia intendere che il nuovo smartphone pieghevole sarà di fascia super Premium e viene sottolineato come quest’ultimo apparterrà alla categoria dei flagship, ovviamente l’evento in quanto tale lascerà spazio a tantissime possibilità dunque è lecito aspettarsi l’arrivo di altri prodotti destinati al mercato globale, aspetto che negli ultimi anni Huawei ha tralasciato a causa del ban commerciale inflitto dagli Stati Uniti che ha costretto l’azienda a ripartire da zero e soprattutto a ripartire da se stessa per poter tornare a inseguire i propri sogni di gloria mondiali.

Dunque, non rimane che attendere il prossimo 12 dicembre per vedere l’arrivo di un prodotto rivoluzionario ma anche di nuovi dispositivi, come quelli appartenenti alla serie Huawei Mate 70, Dei quali si sta parlando da parecchio tempo e per i quali le voci di corridoio sono davvero tante, ad esempio questi ultimi dovrebbero essere i primi in grado di supportare sia le applicazioni native di Android che quelle di HarmonyOS.