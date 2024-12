WhatsApp farà un passo importante verso l’evoluzione tecnologica. Dal prossimo 5 maggio, verrà abbandonato il supporto per i dispositivi Apple con iOS antecedente alla versione 15.1. Tale cambiamento colpirà principalmente gli utenti con iPhone 5s, 6 e 6 Plus. Modelli lanciati più di un decennio fa e ormai limitati alla versione iOS 12.5.7. L’abbandono di sistemi operativi più datati non è una scelta casuale. Le nuove versioni di iOS introducono API avanzate e tecnologie che offrono una base più solida per implementare funzionalità innovative. Come le funzioni relative alla crittografia.

WhatsApp abbandona il supporto per alcuni iPhone

Le versioni recenti del sistema operativo di Apple offrire un’app più veloce, sicura e ricca di funzionalità. Il tutto senza essere appesantita dalla necessità di mantenere compatibilità con sistemi ormai obsoleti. Il cambiamento coinvolge sia WhatsApp standard che Business. Entrambe le versioni dell’app, infatti, condividono lo stesso codice di base. Gli utenti di dispositivi più vecchi non potranno nemmeno accedere a versioni precedenti di WhatsApp tramite TestFlight.

Tale strategia unificata consente alla piattaforma di ottimizzare le risorse di sviluppo e garantire coerenza nell’esperienza utente. Gli utenti coinvolti hanno a propria disposizione varie opzioni. Chi utilizza modelli di iPhone compatibili può aggiornare il proprio sistema operativo attraverso le Impostazioni. Qui dovranno selezionare la voce “Generali“. E poi “Aggiornamento Software“. Ciò garantisce la continuità del servizio. Chi, invece, possiede un dispositivo non aggiornabile dovrà considerare il passaggio a un modello più recente. Solo ciò permetterà agli utenti di continuare a usare WhatsApp.

Anche se cambiare dispositivo funzionante può risultare un problema, la scelta della piattaforma è guidata dall’intento di migliorare l’esperienza complessiva. Inoltre, il preavviso di cinque mesi offre il tempo necessario per valutare le opzioni e adattarsi al cambiamento. Tale transizione segna un momento importante per gli sviluppatori di app. Ciò evidenziando come l’evoluzione tecnologica richieda talvolta di lasciarsi alle spalle il passato per costruire un futuro più efficiente e sicuro.