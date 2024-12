In queste ore apprendiamo che Google Maps, famoso software di BigG dedicato alla navigazione turn-by-turn (e non solo) è uno dei software più utilizzati dagli utenti, nonché uno dei più scaricati online. Ha raggiunto i 2 miliardi di utenti attivi al mese anche se subisce la concorrenza spietata di Waze, l’app social più apprezzata al mondo. Non tutti sanno che il colosso di Mountain View l’ha acquistata di recente ma, fino ad oggi, ha scelto di tenere le due app distinte e separate.

Google Maps: quali sono le novità?

Secondo quanto si apprende da un utente su Reddit, sembra che molti utilizzatori di Google Maps stiano ricevendo degli avvisi all’interno dell’app che segnalano la presenza di forze dell’ordine lungo il percorso. La segnalazione tra l’altro, proviene da Waze.

Nell’immagine condivisa sotto, vediamo che la persona in questione che ha ricevuto l’avviso, afferma un avviso che reca scritto la presenza di polizia lungo il percorso.

Si nota che il guidatore vede due pulsanti che indicano “Si” e “No” che servono per interagire e rispondere alla segnalazione di Google Maps. Volendo, si può anche decidere di ignorare il tutto con l’apposita X posta nella parte alta dell’app. Se non si pigia nulla, dopo pochissimi secondi l’avviso sparisce e torna la visualizzazione a schermo interno della mappa. Ad ogni modo, questa è solo una fase di test a campione; cosa significa? Semplice, che non tutti gli utenti la stanno ricevendo in questo periodo. Probabilmente, la società valuterà gli effetti prima di incrementarli all’interno di Waze o di integrarli in Maps. Le due app, nel prossimo futuro, verranno unificate in un’unica soluzione? Staremo a vedere.

Nelle notizie correlate, sappiamo che Google sta rinnovando il selettore degli account switcher all’interno di diverse applicazioni, non di meno ci sono novità anche per molte app proprietarie come Google News e molte altre ancora.