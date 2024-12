PosteMobile rivoluziona il mercato con “300% Digital”. Ovvero una promozione dedicata ai nuovi clienti che unisce convenienza e innovazione. Per 9,99€ al mese, gli utenti potranno usufruire di 300GB di traffico dati in rete 4G+, con una velocità che raggiunge i 300Mbps. Assolutamente ideale per navigare, lavorare o intrattenersi senza rallentamenti. La connessione può essere condivisa anche con altri dispositivi grazie all’hotspot incluso gratuitamente. Servizio che rende l’offerta assolutamente perfetta per famiglie e professionisti.

PosteMobile: chiarezza e vantaggi aggiuntivi

La rete 4G+ di Vodafone, che copre oltre il 99% del territorio italiano, assicura un servizio stabile e veloce, anche nelle zone meno servite. Con un supplemento di soli 2€ al mese, in più, è possibile passare al piano Creami Extra WOW 300. Quest’ ultimo prevede l’ aggiunta di chiamate e SMS illimitati che si uniscono ai 300GB di traffico dati. Insomma un’opportunità imperdibile per chi cerca un servizio completo e senza compromessi.

L’attivazione online della promo di PosteMobile prevede un costo di 10€ per la SIM, accompagnato da una ricarica iniziale dello stesso importo che copre il primo canone mensile. Gli utenti più attenti al consumo riceveranno un bonus di 20 credit, convertibili in minuti di chiamata o SMS, qualora non superino i 100GB mensili. Ma non è finita qui. In quanto, PosteMobile offre anche altri servizi essenziali sempre inclusi nel prezzo. Come “Ti cerco”, “Richiama ora” e il controllo del credito residuo.

Attenzione però, poiché è importante mantenere il credito sempre sufficiente per il rinnovo mensile. Altrimenti saranno applicate tariffe base, come 18 centesimi al minuto o per SMS e 2€ al giorno per 500MB di dati. Per gestire il consumo e le opzioni del piano, i clienti possono utilizzare l’app PostePay o contattare il servizio clienti al numero 160. L’offerta è trasparente e pensata per un uso personale. Tutte le condizioni sono consultabili sul sito ufficiale insieme a molte altre soluzioni vantaggiose.