Dal 2 febbraio 2025, EOLO introdurrà un aumento mensile di 2,99€ per alcuni clienti privati e titolari di Partita IVA. Tale modifica include anche l’IVA per i clienti business. Questa è stata giustificata dalla necessità di sostenere l’ aumento del traffico dati e dall’investire nell’ammodernamento della rete. EOLO, tra i principali operatori di connettività nelle aree meno servite, ha sottolineato che la decisione è legata anche alle difficoltà del mercato attuale. Il quale richiede una revisione dei costi per garantire la sostenibilità del servizio e mantenerne la qualità.

EOLO: diritto di recesso, come e quando agire

La comunicazione di questa variazione tariffaria è stata notificata il 2 dicembre 2024 attraverso una nota inserita nelle fatture dei clienti interessati. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’aumento sarà applicato dopo almeno 60 giorni dalla notifica. Proprio come previsto dalla normativa e dalle Condizioni Generali di Contratto. I primi clienti coinvolti vedranno l’aumento attivato a febbraio 2025. Mentre per gli altri sarà introdotto gradualmente, in base al ciclo di fatturazione individuale. È importante notare che le promozioni con canone bloccato resteranno valide fino alla loro scadenza naturale. Così da garantire una continuità tariffaria per chi ha aderito a queste offerte.

EOLO offre ai clienti colpiti dalla rimodulazione la possibilità di recedere dal contratto o di cambiare operatore senza costi di disattivazione o penali. Questa opzione è prevista dalla normativa vigente. La quale stabilisce un termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per esercitare il diritto di recesso. I clienti infatti possono inviare la loro richiesta attraverso diverse modalità. Tra cui PEC, raccomandata A/R, telefono o accedendo all’area clienti del sito ufficiale EOLO.

Una volta effettuata la richiesta, sarà possibile scegliere se saldare eventuali rate residue in un’unica soluzione o continuare a pagarle secondo il piano rateale già in corso. EOLO, in più, ha precisato che, nel caso di promozioni con vincoli contrattuali temporanei, non verranno addebitati costi per l’interruzione anticipata del contratto. Però, se il cliente non comunica la volontà di recedere entro i tempi stabiliti, le nuove condizioni contrattuali saranno considerate accettate e diventeranno automaticamente efficaci.