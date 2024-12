Nuova occasione per risparmiare al massimo sull’acquisto di Motorola Moto e14, uno dei migliori smartphone in circolazione, proprio per la sua capacità di fornire accesso ad ottime specifiche tecniche, considerando a tutti gli effetti un prezzo che risulta di molto essere inferiore alla media.

Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di un display da 6,56 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 720 x 1612 pixel, con densità di pixel di 269 ppi, un IPS LCD, che viene impreziosito dalla presenza di un refresh rate complessivamente elevato, se considerate che può raggiungere i 90Hz, con protezione comunque Gorilla Glass 3. Il processore non poteva essere troppo performante, fermo restando essere un T606 Unisoc, octa-core con frequenza di clock a 1,6GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G57, oltre a 2GB di RAM e 64GB di memoria interna. Non lasciatevi spaventare da quest’ultima, in quanto è facilmente espandibile tramite l’ausilio di una microSD, fino a raggiungere 1TB.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete avere in esclusiva assoluta sul vostro smartphone, con i codici sconto gratis in regalo, solo con questo canale Telegram.

Motorola Moto e14: che sconto in questi giorni su Amazon

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere solamente 68 euro per l’acquisto di uno smartphone, almeno nel 2024, infatti il suo prezzo consigliato di 109 euro è stato scontato di praticamente 41 euro, raggiungendo uno dei livelli più bassi mai visti prima d’ora. Ordinatelo subito premendo qui.

E’ chiaramente un prodotto appartenente alla fascia bassa, e come tale presenta un comparto fotografico sufficientemente limitato, con un singolo sensore da 13 megapixel, che può raggiungere una risoluzione massima degli scatti di 4163 x 3122 pixel, nonché video in FullHD a 30fps. Anteriormente il sensore è da 5 megapixel, con apertura F2.2. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica relativamente rapida, ed una delle migliori soluzioni in circolazione per la fascia di prezzo.