Una delle migliori offerte Amazon è disponibile in questi giorni per tutti coloro che hanno sempre desiderato poter acquistare una friggitrice ad aria a marchio Princess. Il modello in promozione è il 182050, ha una potenza di 1700W, ed una capacità di 5,2 litri, più che sufficiente per esaudire i desideri e le necessità di una famiglia anche di 4 persone.

Dato il prezzo relativamente ridotto, è lecito pensare di non incontrare tecnologia di livello elevato, almeno nella parte anteriore, infatti il sistema di controllo si concentra in una serie di pulsanti soft-touch, da premere per riuscire comunque a regolare perfettamente gli oltre 7 programmi disponibili, con regolazione manuale delle tempistiche di cottura e temperature annesse.

Friggitrice ad aria: la promozione ed il prezzo basso su Amazon

Un prezzo davvero molto più basso del normale vi attende per l’acquisto di una friggitrice ad aria di alto livello, un prodotto che di base avrebbe un costo di 109,99 euro, ma che in questi giorni Amazon ha deciso di ridurre fortemente nella spesa, sino a raggiungere il valore finale di soli 62,49 euro, che può essere acquistato premendo direttamente questo link.

Le sue dimensioni sono complessivamente allineate con gli standard per la stessa tipologia di prodotti, raggiungendo per la precisione 44 x 39 x 39 centimetri, la forma è leggermente più ovalizzata rispetto agli altri modelli in commercio, con apertura anteriore, e maniglia in plastica che presenta anche finitura argentata, capace di innalzzare, anche se leggermente, il livello estetico generale. Lo chassis è realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, risulta essere comunque un prodotto che può facilmente essere posizionato praticamente ovunque all’interno di una abitazione, proprio per la sua capacità di adattarsi sia ad ambienti moderni che leggermente più datati.