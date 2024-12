Con l’arrivo del periodo natalizio, probabilmente molti di voi avranno intenzione di sottoscrivere una nuova promozione sul proprio smartphone in modo da approfittare delle offerte lanciate ad hoc per il momento, tanti provider telefonici infatti, a ridosso delle festività aggiornano i propri cataloghi con offerte ad hoc pensate per attrarre il maggior numero di clienti possibile con l’obiettivo ovviamente di aumentare il proprio volume di mercato.

Tra i vari provider un nome che spicca è quello di ho mobile, il provider viola infatti da tantissimi anni è diventato una vera e propria garanzia di servizi sempre al top con il massimo dell’efficienza e della qualità possibile, negli ultimi mesi ha reso disponibile anche la connettività 5G per garantire ai propri clienti il massimo della velocità attualmente disponibile sul mercato.

Ovviamente anche l’operatore telefonico viola vuole massimizzare i propri introiti ed è dunque che ha lanciato una promozione apposita in grado di conquistare letteralmente chiunque, la promo in questione infatti include tutto il necessario ad un prezzo decisamente accessibile e include la connessione 5G attivata di default.

Tutto a meno di dieci euro

La promozione in questione permette a chi la sottoscrive di usufruire di minuti ad SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali con ben 200 GB di traffico dati connettività 5G, il prezzo da corrispondere è di 9,99 € al mese e il costo di attivazione equivale a 2,99 €, attenzione però, qui subentra l’unica condizione presente all’interno di questa promo, per avere il costo di attivazione ridotto dovrete effettuare la portabilità Del vostro numero da un operatore specifico presente all’interno di una lista esposta nella pagina ufficiale della promozione oppure dovete attivare direttamente un nuovo numero, altrimenti il costo di attivazione salirà a 29,90 €, in entrambi i casi però quest’ultimo include anche il costo della Sim o della eSIM con l’eventuale ricezione direttamente a casa vostra.