Anche se da poco sono arrivati i device della line-up iPhone 16, si inizia già a sentir parlare dei modelli del prossimo anno. In queste settimane sono emersi dei leaks che suggeriscono che i dispositivi premium del 2025 presenteranno un telaio in alluminio. Adesso però, l’insider “Instant Digital” su Weibo afferma che iPhone 17 Pro e 17 Pro Max manteranno un telaio in titanio, proprio come i gadget dell’anno corrente. Tale scenario va completamente in direzione opposta a quanto affermato dal giornale The Information.

iPhone 17 Pro avrà ancora un frame in titanio

Stando a quanto afferma Wayne Ma di The Information, Apple ha intenzione di abbandonare il titanio in favore dell’alluminio, un materiale che abbiamo visto diversi anni fa sui melafonini di punta (ricordate iPhone 6/6s?). Questa scelta farebbe alquanto discutere visto che il titanio è un materiale più pregiato, mentre l’alluminio è meno premium anche dell’acciaio inossidabile. Non di meno, senza la presenza del vetro non si avrebbe nemmeno il supporto alla ricarica wireless. Ecco che quindi, secondo i rumor, iPhone 17 Pro godrà di un design rinnovato su tutti i fronti, con una combinazione di vetro e alluminio sulla scocca posteriore, mentre il frame sarà nuovamente nel suddetto materiale. Il modulo fotografico posteriore sarà grande, generoso, rettangolare e in alluminio anch’esso, con un design orizzontale (simile a quanto visto con i Pixel 9 di Google).

Certo, l’assenza del vetro sarebbe davvero un particolare bizzarro visto che è un elemento presente nei device di Apple dal 2017 con iPhone X e iPhone 8. Anche iPhone 5 e 5S, se ricordate, avevano un mix di vetro e alluminio. Ci sarà un ritorno alle origini?

Considerando la contraddittorietà di queste situazioni, il leaker “Instant Digital”, afferma che Apple non rinuncerà al titanio per iPhone 17 pro e 17 Pro Max. Ci aspettiamo l’alluminio tuttavia, per l’Air o per l’SE di quarta generazione, in arrivo in primavera. Sarà vero? Ci aspettiamo un rinnovamento completo per il 2025 in casa Apple: staremo a vedere.