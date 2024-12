Samsung si distingue ancora una volta per la velocità con cui aggiorna i suoi dispositivi di punta. A dicembre appena iniziato, infatti, molti dei suoi smartphone top di serie, compresi i pieghevoli Galaxy Z Fold6 e ZFlip6, hanno ricevuto nuove patch di sicurezza. Vi è però una particolarità che ha destato una certa curiosità. Ovvero le patch rilasciate non sono quelle di dicembre, come ci si aspetterebbe, ma una seconda versione di quelle di novembre.

Samsung: aggiornamenti e perplessità, il motivo del nuovo rilascio

Questo comportamento è insolito. Poiché Samsung di solito introduce le patch del mese corrente sui modelli di fascia alta già nei primi giorni del mese. La scelta di rilanciarle invece di novembre lascia quindi ampio spazio a varie ipotesi. Ad esempio, potrebbe trattarsi di una versione corretta, necessaria per risolvere problemi specifici. Oppure di un’operazione anomala, dato che coinvolge sei modelli diversi. Ad ogni modo, almeno per il momento, non sono state fornite spiegazioni dettagliate a riguardo. Ma ci si è limitati a segnalare generici miglioramenti della sicurezza e del sistema operativo.

Le nuove patch, confermate anche dalla community di utenti su Discord e dal sito Sammobile, sono già disponibili in Italia. Tra i modelli interessati vi sono i Galaxy Z Fold6, S23 Ultra e S24Ultra. Alcuni dispositivi, come il GalaxyZ Fold6, ricevono un aggiornamento di circa 1,3GB. Mentre per altri, come il GalaxyS23, il peso è di circa 600MB.

Samsung, come detto, non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni di questo rilascio. Nonostante ciò, consiglia di installare tali aggiornamenti per garantire la massima sicurezza. Potrete verificarne la disponibilità accedendo alle impostazioni del vostro smartphone, selezionando la voce “Aggiornamento software” e avviando il download manuale.

Ma anche un’ altra domanda resta ancora senza risposta. Ovvero,quando arriveranno le patch di dicembre? Per ora, non ci sono risposte ufficiali. Samsung, ad ogni modo, continua a dimostrarsi attenta alla sicurezza dei suoi dispositivi. Così da consolidare sempre di più la fiducia dei suoi clienti nonostante le incertezze legate a questa anomalia.