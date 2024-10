Nonostante i nuovi iPhone 16 siano stati annunciati relativamente da poco tempo sul mercato, è già da diverso tempo che in rete si è cominciato a parlare dei successori, ovvero la prossima serie di iPhone 17. In particolare, sappiamo già che ci saranno alcuni cambiamenti rispetto al passato, tra cui anche la possibile presenza di un modello Slim. Nel corso delle ultime ore, però, sono emerse delle nuove indiscrezioni che suggeriscono la presenza di una Dynamic Island più piccola, almeno per quanto riguarda il modello iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max potrebbe arrivare con una Dynamic Island più piccola

Si torna a parlare di uno dei prossimi modelli della nuova serie di iPhone 17. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone 17 Pro Max e, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, quest’ultimo potrebbe essere il portatore di una novità davvero interessante. In particolare, il noto analista Jeff Pu ha rivelato che questo modello potrebbe vantare la presenza di una Dynamic Island più piccola rispetto a quanto visto fino ad ora sugli attuali modelli.

A detta dell’analista, il colosso americano Apple starebbe infatti pensando di utilizzare una nuova soluzione denominata “metalens“. Con il suo utilizzo, l’azienda dovrebbe essere in grado di ridurre lo spazio necessario per montare i vari sensori implementati all’interno della Dynamic Island, come ad esempio quelli adibiti per il Face ID. Per il momento, non è stato rivelato il funzionamento specifico di questa nuova soluzione che dovrebbe quindi garantire una misura più contenuta della Dynamic Island.

Si tratterebbe senz’altro di una novità che sarebbe molto gradita dagli utenti. Nel mondo Android, infatti, le aziende hanno deciso di optare per un design un po’ più pulito con la presenza dell’unico foro per la fotocamera anteriore. Per il momento, secondo quanto ha rivelato l’analista Jeff Pu, a poter vantare questa novità dovrebbe essere esclusivamente il modello iPhone 17 Pro Max. Se sarà davvero così, sarà una scelta che farà sicuramente discutere.