Hyundai: celebrazione il trionfo mondiale con le offerte N Days

Hyundai Italia celebra un anno memorabile nel FIA World Rally Championship con una promozione speciale. Dopo una stagione intensa, Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno conquistato i primi titoli Piloti e Copiloti per Hyundai Motorsport al Rally del Giappone. Un traguardo che non segna solo una vittoria, ma anche la conferma dell’eccellenza sportiva del marchio coreano. Per condividere l’emozione con i clienti, Hyundai lancia gli N Days, dedicati alla gamma N Line. Questa serie combina un design accattivante con tecnologie avanzate sempre più utilizzate nelle auto. Con tale mix diviene possibile vivere lo spirito delle competizioni senza rinunciare a comfort e funzionalità.

Il successo Hyundai che guarda al futuro

Cosa rende precisamente così speciale questa offerta? La gamma N Line è molto più che un semplice allestimento: è un’esperienza. Con dettagli ispirati al mondo delle corse, ogni modello riflette una forte personalità sportiva. I paraurti sagomati, le minigonne laterali e i badge dedicati esprimono dinamismo. Gli interni non sono da meno: i sedili sportivi, le cuciture rosse e i volanti personalizzati creano un’atmosfera unica. E la promozione? Fino al 31 dicembre 2024, i clienti possono ottenere uno sconto di 500 euro, cumulabile con altre offerte. La promozione si applica su i10, i20, i30, KONA (esclusa EV) e TUCSON N Line in stock. Una vera occasione per entrare nel mondo Hyundai con uno stile deciso e innovativo.

L’essenza del motorsport

Hyundai Motorsport, fondata nel 2012, ha rivoluzionato il rally internazionale nel momento stesso in cui è scesa in campo. Dopo aver vinto due titoli Costruttori nel 2019 e 2020, il team ha continuato a superare se stesso. Le vittorie di Neuville e Wydaeghe nel 2024 rappresentano un momento storico. Questi trionfi non sono solo motivo di orgoglio. Hyundai li utilizza per trasferire il proprio know-how nei modelli di serie. Le tecnologie delle auto da competizione come la i20 N Rally2 influenzano direttamente l’esperienza di guida quotidiana. Questo è il vero significato del motorsport: tradurre la passione per la velocità in soluzioni innovative per tutti. Hyundai continua a correre verso nuovi orizzonti. E voi, siete pronti a seguirla?