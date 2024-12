Continuano ad arrivare importanti novità da parte del costruttore automobilistico Tesla. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore l’azienda di Elon Musk avrebbe pensato ad un aggiornamenti che offrirà nei prossimi giorni una serie di importanti novità. Non a caso, tutti noi conosciamo Tesla poiché sempre attenta a proporre innovazioni e servizi che migliorano l’esperienza d’uso dei veicoli e di conseguenza l’esperienza del cliente che decide di acquistare un suo veicolo.

Nello specifico, l’aggiornamento pensato da Tesla riguarda l’Holiday Update. Aggiornamento che come ben sappiamo il costruttore statunitense propone solitamente durante il periodo natalizio. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità che saranno introdotte.

Tesla: arriva l’aggiornamento Holiday Update

Non è la prima volta che il costruttore statunitense prepara degli aggiornamenti al fine di ottimizzare i servizi che mette a disposizione degli utenti. Nel caso dell’Holiday Update, Tesla introduce novità del tutto interessanti e con features in tema con le festività natalizie. Secondo quanto diffuso, la distribuzione dell’aggiornamento dovrebbe già avvenire nel corso della prossima settimana.

Come accennato, l’azienda di Elon Musk ha previsto di introdurre novità importanti ma non mancheranno features del periodo natalizio che, senza dubbio, saranno apprezzate dagli utenti.

Nello specifico, le novità riguardano l’arrivo dell’applicazione ufficiale di Tesla per Apple Watch. Un’innovazione che consentirà finalmente di usare lo smartwatch come chiave digitale per poter aprire la vettura ma non solo. L’app consentirà di monitorare lo stato di autonomia del veicolo, avviare funzionalità come il climatizzatore e aprire il frunk. In arrivo anche la piattaforma SiriusXM su Model 3, Model Y e Cybertruck. Attesa anche per i giochi e per l’arrivo dell’Autoshift between Drive & Reverse sulle Model 3 restyling. Secondo quanto diffuso non mancheranno novità per il Rear Cross Traffic Alert utile per manovre in retromarcia. Non ci resta dunque che attendere la distribuzione ufficiale da parte di Tesla.