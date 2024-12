DS svela gli interni e il nome ufficiale del nuovo crossover elettrico che sarà denominata DS N°8. Non a caso i nuovi dettagli arrivano in seguito alla diffusione di alcune caratteristiche riguardanti la carrozzeria del nuovo modello. Come sappiamo, DS è un costruttore automobilistico francese nato dalla divisione dal brand Citroen e, nel corso degli ultimi anni, ha portato su strada modelli del tutto efficienti.

In merito alle nuove immagini diffuse, non possiamo non cogliere l’occasione per andare a capire quali sono i dettagli che contraddistingueranno gli interni del crossover elettrico. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità di cui siamo a conoscenza sul nuovo modello del costruttore francese.

DS N°8: svelate le prime immagini degli interni

Tanta la cura nei dettagli che il costruttore ha deciso di adottare per realizzare questo nuovo modello elettrico. Se osserviamo le immagini, infatti, non passa inosservata la qualità scelta al fine di rendere gli interni del mezzo il più possibile confortevoli. Insieme alla presenza di un sistema di illuminazione led, la plancia ospita un schermo touch dedicato al controllo dell’intero sistema multimediale.

A regalare un ulteriore tocco di stile, la sospensione del tunnel centrale che offre l’opportunità di essere sfruttato come porta oggetti con i comandi della trasmissione, piastra a induzione dedicata alla ricarica dello smartphone e altri pulsanti.

Dal punto di vista tecnico, la DS N°8 si basa sulla piattaforma STLA Medium. Inoltre, secondo quanto diffuso finora, la disponibilità sarà solamente con motori elettrici, batterie da 86 o 98 kWh e trazione anteriore o integrale con doppio motore.

Per l’arrivo delle concessionarie dobbiamo però attendere fino alla metà del 2025. Non dimentichiamo che ad occuparsi della costruzione sarà proprio la fabbrica italiana di Melfi. Non ci resta dunque che attendere la presentazione ufficiale che, secondo quanto diffuso, dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.