Apple TV+ si prepara a chiudere l’anno in bellezza. Tra commedie drammatiche, speciali natalizi e documentari mozzafiato, la piattaforma di streaming continua a puntare su produzioni di qualità per soddisfare un pubblico sempre più diversificato. Tra le novità, spiccano proposte che catturano lo spirito delle feste e non solo. Ciò offrendo contenuti interessanti ed accattivanti per tutto il pubblico della piattaforma.

Apple TV+: le nuove aggiunte in arrivo

Fly me to the moon è uno dei titoli più attesi del mese. Scarlett Johansson e Channing Tatum portano in scena una storia che unisce il fascino della corsa allo spazio con una complessa dinamica romantica. Sullo sfondo della storica missione Apollo 11, la trama esplora dilemmi etici e personali. La storia promette grandi colpi di scena. Dettaglio che rende il tutto estremamente avvincente. Disponibile dal 6 dicembre, sarà una scelta perfetta per chi ama le storie d’amore non convenzionali.

Per chi ama imparare, il 18 dicembre arriva The Secret Lives of Animals. Si tratta di un documentario narrato da Hugh Bonneville. Quest’ultimo svela comportamenti straordinari del regno animale. Un contenuto ideale per chi desidera un contenuto istruttivo e visivamente accattivante. Il 13 dicembre arriva sulla piattaforma Wonder Pets: In the city. Quest’ultimo porta sullo schermo un trio di supereroi in miniatura alle prese con missioni musicali e lezioni sul lavoro di squadra.

Nello stesso giorno, arriva per gli spettatori più giovani, Eva the owlet: Eva’s moon wish holiday special. Lo speciale celebra la magia delle feste con un’avventura tenera e immaginativa. Eva, il gufetto protagonista, invita i piccoli spettatori a esplorare il mondo attraverso creatività e amicizia. Infine, arrivano i nuovi episodi di Silo e Bad Sisters. Con tali interessanti aggiunte il mese di dicembre si prospetta un momento ricco di emozioni su Apple TV+. Non resta che prepararsi al rilascio dei nuovi contenuti per trascorrere serate all’insegna del grande intrattenimento.