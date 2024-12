Prime Video ha preparato un palinsesto ricco e variegato per ogni tipo di spettatore. Tra nuove stagioni di serie di successo, film originali imperdibili e classici intramontabili, ecco tutto quello che arriverà sulla piattaforma nel mese di dicembre. Tra le serie più attese su Prime Video, arriva “The Bad Guy“, il 5dicembre, che torna con una seconda stagione. Al centro della trama, la lotta per il controllo dell’archivio di Suro, un deposito di segreti scottanti che potrebbe cambiare tutto.

Le entusiasmanti aggiunte su Prime Video

Un’altra novità da non perdere è “The Sticky“. Si tratta di una dark comedy basata su un vero furto di sciroppo d’acero avvenuto in Quebec nel 2012. Disponibile su Prime Video dal 6 dicembre, la serie mescola tensione, umorismo e una trama originale. “Jack Whitehall Missione Natale” (dal 3 dicembre) è una commedia natalizia che segue l’esilarante viaggio di Jack per tornare a casa in tempo.

Arriva il film spagnolo “È colpa tua?“, sequel dell’apprezzato “È colpa mia?”. La pellicola esplora i problemi di una relazione messa in pericolo da intrighi familiari. Disponibile dal 27 dicembre, è una scelta ideale per chi ama romanticismo e drammi. Gli appassionati di storie vere e dramma storico troveranno irresistibile “Hildegard – La Vergine Rossa“, basato sulla vita di Hildegart Rodríguez. Il film esplora il rapporto complesso tra una madre ambiziosa e una figlia prodigio, con un finale che lascia il segno. Disponibile dal prossimo 5dicembre.

Per gli amanti dell’animazione, arriva “Secret Level” (dal 10 dicembre). Si tratta di una serie antologica che celebra i videogiochi con storie ambientate nei loro universi. Sono in arrivo su Prime Video una serie di film classici e moderni, come Interstellar, Inception e Dunkirk. Inoltre, sono in arrivo nuove stagioni di serie tv. Tre cui The 100, Il maresciallo Rocca e la serie anime One Piece. Si tratta di aggiunte davvero interessanti che promettono di rispondere alle preferenze di tutto il pubblico della piattaforma.