Kena Mobile ha deciso di introdurre una nuova modalità di attivazione per le sue SIM. A tal proposito, è stato introdotto il sistema SPID. Tale novità, che si affianca all’ormai consolidata identificazione video, rappresenta un’alternativa moderna, veloce e sicura. L’operatore virtuale di TIM ha integrato tale sistema di autenticazione innovativo per rispondere alle esigenze di semplicità e rapidità dei suoi clienti. Come funziona suddetta opzione?

Kena Mobile introduce lo SPID per l’autenticazione

Dopo l’introduzione della nuova modalità, quando un utente acquista una SIM con consegna a domicilio, può scegliere tra due opzioni per completare il processo di attivazione. La prima, quella presenta da un po’, consiste nel registrare un breve video per identificarsi. La seconda, invece, permette di usare le credenziali SPID.

La procedura è semplice. Dopo aver ricevuto la SIM a casa, è possibile procedere all’attivazione in autonomia tramite SPID. Tale sistema, oltre a ridurre i tempi di attesa, garantisce elevati standard di sicurezza. Ciò grazie alla protezione dei dati personali fornita dall’identità digitale.

L’utilizzo di tale opzione comporta significativi vantaggi in termini di tempo e praticità. Mentre il sistema tradizionale richiede la verifica manuale di un video da parte di un operatore, con lo SPID basta effettuare il login al portale. A tal punto sarà possibile completare l’autenticazione in pochi minuti.

L’introduzione di tale opzione riflette un trend più ampio nel settore. L’adozione di strumenti digitali per semplificare e migliorare l’esperienza del cliente. Kena conferma il proprio impegno verso l’innovazione e la digitalizzazione dei suoi servizi.

In un’epoca in cui il tempo è sempre più prezioso, soluzioni come quest’ultima dimostrano quanto sia importante per gli operatori rimanere al passo con le nuove tecnologie. Con questa mossa, Kena non solo semplifica la vita dei suoi clienti, ma conferma il suo ruolo come protagonista nella trasformazione digitale. Elemento fondamentale per il settore delle telecomunicazioni.