Un pericolo costante dietro l’angolo per tutti gli utenti è rappresentato senza dubbio dei tentativi di truffa online che cercano di attaccare le vittime per ottenere un bottino decisamente corposo, fatto di dati sensibili o peggio ancora dei risparmi contenuti all’interno dei loro conti correnti, si tratta di un pericolo vecchio quanto il mondo e in questo caso vecchio quanto Internet, dal momento che l’arrivo della connessione al web ha consentito ai truffatori di raggiungere una miriade di prede alle quali estorcere info sensibili.

Il pericolo si fa ancora più grave quando però il mezzo utilizzato per truffare gli utenti diventa la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta, nel dettaglio parliamo di WhatsApp, il noto social di messaggistica istantanea infatti sta assistendo alla circolazione di numerosi messaggi fraudolenti pensati per indurre la vittima in errore, si tratta di comunicazioni Basate su strategie di ingegneria sociale che portano chi legge a consegnare i propri dati senza nemmeno rendersene conto.

Anche in Italia, questo fenomeno sta prendendo largamente piede e tantissimi utenti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi, vediamo insieme un esempio per capire come funzionano e imparare a difenderci.

Truffa via messaggio

Come potete ben leggere, si tratta di un messaggio che arriva da un utente non presente nella nostra lista contatti che richiede banalmente un po’ di attenzione, in caso di risposta però dopo questo messaggio ne arriveranno altri basati su false offerte di lavoro molto convenienti o su ricatti basati ovviamente su fatti inesistenti, grazie a WhatsApp potete vedere però che il messaggio arriva da un utente con il quale non condividiamo nessun gruppo, non presente nella lista dei contatti e con un paese di provenienza decisamente inusuale, un altro dettaglio poi a cui dovete badare e il prefisso inusuale anch’esso.

Se doveste riscontrare tutti questi elementi, potete essere sicuri di trovarvi davanti a un tentativo di truffa bello e buono, in tal caso tutto ciò che dovete fare è bloccare l’utente e non rispondere per nessun motivo.