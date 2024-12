Samsung Galaxy A35 vuole essere il miglior prodotto che gli utenti possono trovare nella fascia media, un dispositivo relativamente economico, che però riesce a garantire l’accesso ad un buon quantitativo di specifiche tecniche di livello. Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard del momento, raggiungendo ad esempio 161,7 x 78 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso di 209 grammi.

Il processore è un Samsung Exynos 1380, accoppiato con GPU Mali-G68 MP5, che viene supportato dalla presenza di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (con alle spalle anche 1TB di possibilità di espansione tramite microSD). Il display è da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel, che viene supportato dalla presenza di 390 ppi, per dettagli e nitidezza superiori al normale, oltre alla tecnologia Super AMOLED con refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz, per una maggiore fluidità (protezione Gorilla Glass Victus contro urti e graffi).

Samsung Galaxy A35: l’offerta da non perdere

Acquistare un Samsung Galaxy A35 richiede davvero una spesa ridottissima, dovete sapere che al giorno d’oggi per il suo acquisto basteranno solamente 243 euro, contro i 323,30 euro previsti originariamente di listino, senza andare ad intaccare le normali condizioni di vendita: garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzato. Solo premendo qui lo potete acquistare su Amazon.

Lo smartphone, nella parte posteriore, è caratterizzato dalla presenza di tre sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, ed anche un secondario da 8 megapixel ultragrandangolare, con un effetto bokeh da 5 megapixel. Il video viene girato al massimo in 4K a 30fps, con una batteria che complessivamente raggiunge i 5000mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, anche sul medio/lungo periodo. La spedizione viene gestita da Amazon con consegna a domicilio in tempi veramente molto brevi.