Una nuova interessante promozione va a toccare l’aspirapolvere Rowenta X-Pert 7.60, un prodotto di qualità che può essere acquistato su Amazon ad un prezzo molto più basso del normale, grazie al fantastico sconto che l’azienda ha deciso di attivare giusto in questi giorni.

Il modello di cui vi parliamo è caratterizzato da una potenza di aspirazione di ben 140W, più che sufficiente ad esempio per l’utilizzo in ambienti in cui si trovano animali o generalmente molti peli. La spazzola principale è completamente motorizzata, con la presenza di luci a LED che illuminano direttamente l’area di pulizia stessa, oltre ad una dotazione di accessori abbastanza fornita: tra cui una piccola spazzola motorizzata per tessuti, materassi e divani, oppure il classico tubo per riuscire ad aspirare anche nelle aree più remote e nascoste.

Aspirapolvere Rowenta: un prezzo davvero basso su amazon

Il prezzo di vendita di questa buona aspirapolvere Rowenta risulta essere fortemente ribassato rispetto al listino originario, poiché dovete sapere che al giorno d’oggi il suo valore iniziale di 209 euro è stato abbassato di circa 70 euro, corrispondente ad uno sconto del 33%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a 139,99 euro. Collegatevi premendo qui.

Il modello di cui vi stiamo parlando, per essere precisi, è l’RH6A33, il quale dispone di una batteria definita dalla stessa Rowenta a lunga durata, che può raggiungere fino a 45 minuti di autonomia complessiva. Il suo design è oltretutto molto sottile, se considerate che comunque pesa solamente 1.2kg, quando viene utilizzato in modalità aspirabriciole, per salire poi a 2kg, se invece viene utilizzato come un normale aspirapolvere. La sua modularità e facilità di utilizzo sono indiscutibilmente i punti di forza che gli permettono di distinguersi perfettamente dalla massa.