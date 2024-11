La truffa che svuota il conto è tornata: attenti al nuovo messaggio

Con questa nuova truffa le persone potrebbero perdere soldi e dati personali direttamente dal conto. Nelle ultime ore si sta verificando di nuovo un grande problema, quello che avrebbe visto loro malgrado protagonisti tantissimi utenti nell’ultimo periodo. Una nuova truffa phishing sta girando sul web promettendo soldi a chi ci casca.

In casi di questo genere l’unico obiettivo dei malviventi è quello di fregare i dati personali e appunto di entrare sul conto bancario delle vittime.

Truffa a nome di una donna facoltosa, questo è il messaggio che sta girando in queste ore

In basso c’è incollato il solito messaggio truffa che purtroppo sta girando in queste ore in Italia. Molti utenti giurerebbero di averlo già visto girare durante gli ultimi mesi, salvo poi vederlo scomparire all’improvviso. Adesso sarebbe tornata di moda la truffa che vuole in ogni modo raccogliere i dati personali degli utenti e fregargli anche i soldi dal conto in banca.

“Sono Maria Elisabeth Schaeffler, un’imprenditrice tedesca, investitrice e CEO del Gruppo Schaeffler. Sono uno dei proprietari del Gruppo Schaeffler. Donerò il 25% della mia ricchezza personale in beneficenza. E mi sono impegnato a donare il restante 25% ai privati ​​quest’anno nel 2024. Ho deciso di donare 1.000.000,00 di Euro a 100 persone. Se sei interessato alla mia donazione, contattami per maggiori informazioni“.

Come si può vedere, il messaggio fa credere che c’è un numero di 100 persone pronto a poter ricevere una somma di 10.000 € in regalo. Chiaramente, come la maggior parte delle persone avrà già capito, non c’è nulla di tutto ciò: si tratta solo di un inganno. In questi casi bisogna sempre tenere a mente una nozione fondamentale: nessuno regala nulla sul web, né tantomeno cifre più zeri. State pertanto attenti a questi messaggi e soprattutto a quello che viene scritto all’interno. Inoltre un altro aspetto distintivo di un messaggio truffa non può che essere l’indirizzo e-mail: il messaggio in questione infatti arriva da un indirizzo provvisorio.