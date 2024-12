In questo periodo TIM, propone un piano unico con 200GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99€ al mese, disponibile esclusivamente online. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti, e l’attivazione risulta semplice grazie all’opzione eSIM. Questa tecnologia elimina l’uso della plastica e garantisce una configurazione rapida, offrendo fino a 2Gbps di velocità. Ma non è finita qui. Il piano include anche 20GB utilizzabili nei paesi dell’Unione Europea. Una grande opportunità per chi ama viaggiare senza compromessi. L’offerta poi può essere ulteriormente personalizzata con opzioni come TIM Games o spazio aggiuntivo su Google One.

Per accedere alla promozione è richiesto un documento d’identità valido. Mentre per chi desidera la modalità eSIM è necessaria l’identificazione online tramite SPID o videoselfie. Anche il pagamento offre diverse possibilità, compreso il contrassegno. Si tratta di un approccio assolutamente innovativo, in quanto migliora la trasparenza e semplifica l’esperienza di acquisto per i clienti.

Bonus e vantaggi esclusivi per clienti TIM YOUNG

Tale proposta si arricchisce ancora di più grazie all’integrazione con Satispay. Registrandosi a questa piattaforma, infatti, i clienti TIM YOUNG riceveranno un bonus di 20€ da spendere liberamente. L’offerta, però, è valida solo per i nuovi iscritti a Satispay, così da incentivare una transizione verso metodi di pagamento digitali più pratici. In più la Ricarica Automatica aggiunge un ulteriore livello di comodità, garantendo il rinnovo puntuale dell’offerta e premi extra attraverso l’ opzione TIM-Party.

Anche le famiglie possono beneficiare di tanti vantaggi grazie a TIM UNICA Power. Quest’ ultimo offre Giga illimitati per ogni linea mobile associata. La personalizzazione dell’offerta resta un centrale. Ogni persona può adattare i servizi alle proprie esigenze, aumentando i Giga o aggiungendo funzioni specifiche.

Con il 5G di TIM, la connessione raggiunge livelli mai visti prima, garantendo prestazioni elevate sia per il lavoro che per l’intrattenimento. L’offerta, pensata per un uso corretto e personale, ridefinisce così gli standard del settore e rappresenta un’opportunità unica per i giovani che sono sempre connessi.