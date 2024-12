Il settore eolico continua la propria espansione visto che sono ormai tante le realtà che decidono di portare avanti progetti che mettono al centro dei propri piani le energie rinnovabili. Se da una parte gli ultimi anni hanno visto come principale protagonista il solare, dall’altra l’eolico sta riuscendo pian piano a creare una propria strada.

Non a caso, infatti, sono sempre di più gli annunci di aziende e governi che includono nei progetti futuri l’energia eolica. Al tempo stesso, non dobbiamo dimenticare che l’installazione e la manutenzione di tale tipologia di impianti richiede costi piuttosto elevati. Un’importante novità, riguardante un nuovo progetto, arriva dalla start up francese Collaborative Energy. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli al riguardo.

Eolico: la novità di Collaborative Energy

Tra i paesi che stanno decidendo di adottare sempre di più soluzioni come le energie rinnovabili, senza alcun dubbio la Francia è uno dei principali. Non a caso, infatti, la start up francese Collaborative Energy ha deciso approfittarne proponendo una soluzione del tutto innovativa. Si tratta di un nuovo modello di turbina eolica verticale che si contraddistingue grazie a dimensioni ridotte e un’elevata potenza. Nello specifico, Quinoa, è caratterizzata da un rotore di 3,5 metri di diametro e un’altezza della torre inferiore ai 12 metri.

E’ importante ricordare che la startup sta lavorando a questa nuova turbina eolica già da 5 anni grazie ad un attenta ricerca. Ad attirare ulteriormente l’attenzione è il fatto che questa turbina non necessita di terre rare e ha una potenza nominale di 10 kW, con una previsione annua di produzione tra i 5 e i 52 MWh. La stessa startup ha fatto sapere che per finanziare il suo progetto ha deciso di affidarsi a una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di raccogliere ben 400.000 euro. Denaro a cui si aggiungeranno 500.000 euro derivanti dalla collaborazione con la banca pubblica Bpifrance.