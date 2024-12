Tesla lancia la FSD V13: un passo verso la guida autonoma

Dopo un’attesa lunga, più di quanto sperato e che ha generato grande curiosità, Tesla ha finalmente iniziato la distribuzione della Full Self Driving V13.2. La tecnologia, per ora, è stata destinata ad un gruppo ristretto di clienti negli Stati Uniti. Questo aggiornamento segna un punto cruciale nello sviluppo del software di guida autonoma. Le sue nuove funzionalità mirano a ridurre sempre più l’intervento umano. Riuscirà a portare la svolta sperata? Ciò che sappiamo è che con il change log della versione 2024.39.10, Tesla ha puntato a migliorare la fluidità e la sicurezza della guida, rendendo l’esperienza al volante più intuitiva.

Il salto più atteso riguarda l’Hardware 4, disponibile solo sulle auto più recenti. Le novità dell’intelligenza artificiale integrate nella FSD V13 Tesla rappresentano una base importante per la futura guida non supervisionata, obiettivo dichiarato da Elon Musk. La V13.2 dimostra infatti un’evoluzione significativa rispetto alle versioni precedenti. Il percorso verso una completa automazione però richiede ancora tempo e miglioramenti, nonostante le ottime impressioni iniziali.

Prime impressioni promettenti della tecnologia Tesla

Con l’inizio della distribuzione della FSD V13.2, i primi test su strada hanno evidenziato alcune delle nuove capacità del sistema. Molti utenti hanno notato come la guida sia diventata più fluida e reattiva rispetto alle precedenti versioni. L’esperienza di guida si avvicina sempre di più a quella che Tesla ha promesso. Si va verso un veicolo che si sposta da un punto all’altro con minimo intervento del conducente.

Alcuni hanno persino riferito che l’auto Tesla ha effettuato un intero tragitto da parcheggio a parcheggio senza necessità di toccare il volante. Le unica volte in cui c’è stato bisogno di intervento sono state avviare il sistema, ma si parla un semplice tocco sullo schermo. Nonostante l’entusiasmo iniziale, bisogna però ricordare che si tratta di un primo rilascio e che l’efficacia del sistema potrà essere valutata solo con un utilizzo più diffuso. La Full Self Driving V13.2 potrebbe davvero rappresentare il futuro della mobilità? Lascereste alla vostra auto la possibilità di dominare in autonomia la strada o siete per il piacere della guida tradizionale?