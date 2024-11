La sicurezza è da sempre una priorità per Mercedes -Benz. Infatti, il recente aggiornamento del sistema Active Parking Assist con Parktronic ne è un’ulteriore prova. Durante le manovre automatizzate, sensori avanzati controllano costantemente l’ambiente circostante. Se pedoni, ciclisti o altri veicoli si avvicinano, vengono emessi segnali acustici e visivi. Così che il conducente possa essere avvertito in tempo. Ma se egli non interviene, l’auto esegue autonomamente una frenata d’emergenza, garantendo protezione in ogni situazione.

Mercedes: parcheggi più rapidi e comodi per tutti i modelli principali

Il sistema integra una barra di stato sul display centrale, che permette al guidatore di monitorare l’avanzamento del parcheggio in tempo reale. Per i modelli dotati di telecamera a 360°, è possibile anche selezionare diverse visuali della manovra. Grazie a questi strumenti, l’esperienza diventa non solo più sicura ma anche più intuitiva, eliminando lo stress delle manovre in spazi complessi.

L’ultima evoluzione del sistema Active Parking Assist non punta solo alla sicurezza, ma anche alla velocità e alla praticità. Il veicolo è ora in grado di completare le manovre di parcheggio automatico fino a due volte più rapidamente rispetto alle versioni precedenti. Tale innovazione, sviluppata grazie ai feedback ricevuti, rende il sistema ancora più efficiente.

Durante la guida a velocità inferiori ai 35km/h, il sistema è in grado di identificare gli spazi adatti al parcheggio. Segnalandoli direttamente sul display con una “P” blu. Anche le aree più strette, con appena 50 centimetri di spazio su entrambi i lati, possono essere utilizzate. Una volta selezionato il posto, il processo si avvia automaticamente, offrendo comfort e precisione.

Mercedes ha reso l’aggiornamento disponibile per i principali modelli Classe E, Classe S, EQS, EQS-SUV, EQE, EQE-SUV e Maybach. Insomma, con queste migliorie, il rinomato marchio tedesco consolida il suo ruolo di leader nell’innovazione. Offrendo soluzioni tecnologiche avanzate che semplificano la vita dei guidatori.