Una vera e propria offerta da sogno è disponibile su Amazon in questi giorni, una promozione che riduce di molto la spesa che gli utenti si ritrovano a poter sostenere in fase d’acquisto, riuscendo così a raggiungere un risparmio che supera le aspettative, grazie proprio a specifiche tecniche di altissima qualità generale. Lo sconto è attualmente disponibile su un monitor Philips di ultima generazione, dedicato al gaming, il cui prezzo finale è addirittura di soli 80 euro.

Il modello attualmente in promozione è il Philips 221V8, un dispositivo da gaming con refresh rate che può raggiungere i 75Hz, così da garantire una fluidità leggermente superiore alla media, senza comunque strafare. Il tempo di risposta è di 4 millisecondi, risultando perfetto per la maggior parte degli utilizzi legati all’ambito gaming. Oltretutto è da notare che ha dimensioni relativamente ridotte, risultando 22 x 49,2 x 37,6 centimetri, con un peso di solo 2,6kg.

Monitor Philips in promozione: il suo prezzo è shock

Volete il massimo con il minimo sforzo? allora dovete subito pensare di acquistare questo monitor Philips, che costa veramente poco, rispetto alle sue prestazioni e alla qualità generale offerta. Il modello in questione viene a costare solamente 83,53 euro, con consegna a domicilio e soprattutto spedizione gratuita, oltre alla normale garanzia legale della durata di 24 mesi. Se volete acquistarlo, dovete collegarvi qui.

Tra i tanti punti di forza del prodotto possiamo trovare, nella parte posteriore, gli attacchi VESA, che permettono, tra le varie cose, il posizionamento del monitor direttamente a muro, così da facilitare ad esempio l’utilizzo in ambienti dimensionalmente ridotti. I connettori presenti posteriormente, inoltre, sono abbastanza completi: HDMI e VGA in rimis, per garantire la massima versatilità di un monitor che non vuole assolutamente deludere le aspettative dei consumatori stessi.