Se con l’arrivo delle festività natalizie avete intenzione di aggiornare la promozione presente sul vostro smartphone sicuramente in Italia le opzioni disponibili sono davvero molteplici, i provider telefonici infatti mettono a disposizione cataloghi colmi di offerte e ovviamente le possibilità non mancano, il mercato della telefonia italiano e infatti è ricchissimo e vanta caratteristiche davvero ottime.

Ovviamente i vari provider fanno gara per offrire la promozione più conveniente ai loro clienti in grado di attrarre nuovi utenti da tutta la nazione, a farla da padrone sono giga, minuti ed SMS che non devono mancare e magari devono essere abbinati a un prezzo accessibile e competitivo.

Ecco dunque che l’operatore telefonico italiano ho mobile A pensato bene di riunire tutti questi concetti in un’unica promozione che include al proprio interno tutto ciò di cui avete bisogno per navigare senza pensieri e godere della massima velocità attualmente disponibile offerta dalla connettività 5G, vediamolo insieme.

Tutto incluso senza preoccupazioni

La promozione in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in 5G abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo mensile ammonta a 9,99 € e l’unico dettaglio da rispettare riguarda l’operatore di provenienza o il numero da attivare, infatti il costo di attivazione sarà di 2,99 € ma solo se attiverete un nuovo numero oppure effettuerete la portabilità da un provider telefonico virtuale presente in una lista di operatori specificati nella pagina ufficiale della promozione.

In caso contrario, il costo di attivazione salirà a 29,90 € rendendo di fatto la promo decisamente meno conveniente del previsto, se dunque foste interessati prima di procedere assicuratevi di rispettare queste condizioni e nel caso effettuate l’attivazione direttamente online in pochi passi molto semplici.

Attualmente si tratta di una delle promozioni più convenienti nel mercato italiano, dal momento che offre il 5G a meno di 10 € al mese.