Vodafone: nuove promo Silver con un mese scontato, si parte da 7,99€

Vodafone lancia due nuove promozioni della serie Silver, dedicate a chi arriva da Iliad o operatori virtuali (MVNO). Con tariffe chiare, tanti giga e un primo mese scontato, queste offerte si adattano a chi cerca qualità e convenienza. Almeno fino alla fine dell’anno ci sarà l’opportunità di portare a casa qualcosa di ottimo sotto tutti i punti di vista, proprio come Vodafone abitua i suoi utenti.

La nuova Silver 100: 100 GB in 4G a 7,99 € al mese

Tra le prime offerte da valutare quando si vuole risparmiare avendo la massima qualità ci sono quelle di Vodafone e ovviamente anche la Silver 100. Direttamente al suo interno ogni mese ecco 100 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al costo di 7,99 €. Per chi sceglie questa tariffa, il primo mese costa solo 5 €, rendendo l’attivazione ancora più vantaggiosa.

Nuova Silver 150 con 150 GB in 4G a 9,99 €

Nel momento in cui gli utenti dovessero desiderare più connessione ad Internet, non c’è alcun problema. L’altra offerta che Vodafone mette a disposizione è la Silver 150. Qui ci sono 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo di 9,99 € al mese. La promozione del primo mese vale anche in questo caso: costa solo 5€ per i primi 30 giorni.

50 GB in più con SmartPay

Entrambe le offerte possono essere potenziate con 50 GB extra gratuiti, semplicemente attivando il servizio SmartPay, che permette di ricaricare automaticamente l’offerta tramite il conto corrente o una carta di credito. Questo servizio non ha costi aggiuntivi ed è facile da attivare.

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono riservate ai nuovi clienti Vodafone che provengono da Iliad o operatori virtuali. Possono essere attivate comodamente online o nei negozi Vodafone.

Vodafone conferma il suo impegno per offrire tariffe trasparenti e senza costi nascosti. Con i 50 GB extra gratuiti grazie a SmartPay e il primo mese scontato a 5 €, queste promozioni rappresentano un’opportunità da non perdere per chi cerca tanti giga e un servizio di qualità.