Ci stiamo avvicinando alle festività del Natale e i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno cominciando a proporre svariate iniziative e promozioni. A partire dalla giornata di ieri 1 dicembre 2024, in particolare, l’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile davvero super. Ci stiamo riferendo alla promo denominata EHI! 150 Giga FLASH. Vediamo qui di seguito cosa include.

Ehiweb Mobile, arriva una nuova super offerta mobile per il periodo natalizio

A partire dalla giornata di ieri 1 dicembre 2024 l’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile ha reso disponibile una nuova promo in vista delle festività natalizie. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata EHI! 150 Giga FLASH. Come suggerisce il nome stesso, l’offerta in questione arriva ad includere una quantità di traffico dati davvero enorme.

Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare senza pensieri. Oltre a questo, il bundle dell’offerta arriva ad includere minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 10 sms da inviare sempre verso tutti i numeri. Per poter avere questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo di 9,95 euro al mese. È poi previsto un costo iniziale di attivazione di 10 euro, mentre è incluso il costo per la spedizione della scheda sim.

Si tratta di un’offerta aperta pressoché a tutti. La potranno infatti attivare sia i già clienti dell’operatore, sia i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero sia i nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. In ogni caso, secondo quanto riportato dall’operatore, l’offerta EHI! 150 Giga FLASH rimarrà a disposizione degli utenti per tutto il periodo natalizio. La data di scadenza è prevista infatti per il prossimo 6 gennaio 2025. Secondo quanto è emerso, poi, l’offerta è per sempre, quindi non cambierà nel tempo il suo costo o il suo bundle.