Il prezzo di Samsung Galaxy S24+ è davvero in caduta libera su Amazon, dove gli utenti possono pensare di spendere ben 400 euro in meno del listino, per mettere le mani comunque su un prodotto completo e funzionale, che permetta a tutti gli effetti di godere delle migliori specifiche e funzionalità del momento.

Lo smartphone gode di un processore Samsung Exynos 2400, octa-core che viene affiancato dalla presenza di Xclipse 940, con anche 12GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile con microSD, a muovere comunque un display di ottima qualità, parliamo del solito 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione QHD+, che si appoggia direttamente alla tecnologia Dynamic AMOLED 2X.

Samsung Galaxy S24+: il prezzo Amazon è shock

Lo smartphone di fascia alta, considerando comunque l’intermedio della serie Galaxy S24, viene commercializzato ad un listino di 1189 euro, una spesa non indifferente che gli utenti spesso decidono di non sostenere, per questo motivo è facile pensare di appoggiarsi ad Amazon in questi giorni, con lo sconto ad esempio del 35% che viene applicato in automatico, fino alla spesa finale di soli 769 euro. Il prodotto è al solito sbrandizzato, quindi gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati dal produttore, e presenta garanzia legale della durata di 24 mesi. Collegatevi a questo link per acquistare.

La batteria è un componente da 4900mAh, più che sufficiente per riuscire ad utilizzare il device per qualche giorno, ricordando comunque che all’interno della confezione è possibile trovare anche il caricabatterie da parete. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche uno zoom ottico 3X da 10 megapixel. I video sono comunque registrati al massimo in 8K a 30fps, con immagini da 8165 x 6124 pixel.