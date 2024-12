Le Bose QuietComfort sono cuffie over-ear, quindi a padiglione che si poggiano sulla parte esterna dell’orecchio, di altissima qualità, capaci di mettere a disposizione dell’utente una qualità ed un livello di dettaglio davvero più unici che rari, in confronto a tanti altri prodotti disponibili sul mercato.

Uno dei plus di maggior successo e qualità è legato alla cancellazione del rumore, adattivo in base all’ambiente in cui vengono utilizzato, il che permette al consumatore di utilizzarle a piacimento ovunque si trovi, riuscendo ad isolarsi senza troppa difficoltà dai possibili rumori che lo circondano. Sono cuffie con batteria ricaricabile, che dovrebbe garantire una autonomia fino a 24 ore di utilizzo continuativo, con piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android, iOS, Windows, MacOS o Linux.

Bose QuietComfort: una splendida offerta su Amazon

Il prezzo di vendita di queste cuffie è sempre più basso del loro listino originario consigliato di 399,95 euro, cifra che fortunatamente Amazon ha deciso di ridurre fortemente, proprio data l’ampia disponibilità del prodotto sul mercato nel corso degli ultimi anni. Da qui arriva lo sconto del 48%, per un valore finale attuale di 209,95 euro, con garanzia di 24 mesi e consegna a domicilio gratuita in pochi giorni. Acquistatele premendo qui.

Disponibili sul mercato in sei colorazioni differenti, le cuffie non cambiano in termini di funzionalità promesse e garantite al consumatore finale. All’interno della confezione, per una maggiore usabilità e versatilità, viene incluso anche il filo del microfono, con ingresso 2,5mm, così da poterle eventualmente utilizzare anche collegate fisicamente ad una sorgente (e non bluetooth). Altra caratteristica da non sottovalutare è il multipoint, il che gli permette di collegarsi simultaneamente a più device in contemporanea, potendo ascoltare la musica dal PC e rispondere alle chiamate dallo smartphone, senza scollegarle.