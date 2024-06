FIAT 500 elettrica: scompare il logo nel nuovo spot

In casa Stellantis le cose sembrano non andare per il meglio per quanto riguarda i rapporti con l’Italia ed il Governo. La scelta del nome dell’ultimo SUV di Alfa Romeo è stata solo uno dei tanti aspetti che hanno evidenziato il problema. Anche le varie FIAT Topolino che sono state sequestrate a Livorno a causa dell’adesivo tricolore hanno scatenato il caos.

Quello che fu contestato fu la fallace indicazione sull’origine del prodotto, ovvero il fatto che sia gli adesivi raffiguranti la bandiera italiana che il nome “Milano” erano stati determinati come ingannevoli per i consumatori finali siccome entrambe le vetture non erano di produzione italiana. Durante le ultime ore sarebbe spuntato fuori qualcosa di effettivamente molto singolare: FIAT avrebbe infatti condiviso un nuovo video sul suo canale YouTube ufficiale.

FIAT rimuove il logo alla 500 elettrica in un video: una provocazione?

All’interno di un breve filmato pubblicitario in cui la protagonista è la 500 elettrica di FIAT, la vettura risulterebbe sprovvista di logo e nome del modello. Il titolo infatti è “FIAT | No Logo“. La voce che scorre durante la riproduzione del filmato parla così:

“Se quest’auto non possedesse un logo? Se non possedesse un nome? Se non possedesse una bandiera? Se non possedesse niente che dica chi sia o da dove arrivi, la riconoscerebbero ugualmente tutti. Perché quando un’auto ha un design così iconico e rappresenta da sempre la gioia di vivere, non può essere che italiana e non può essere che una FIAT“.

Il video sembra essere stato pubblicato appositamente per sottolineare le origini italiane del brand. Sono chiari anche i riferimenti a tutte le diatribe che sono scaturite ultimamente. FIAT vuole far capire al governo che potrebbe tranquillamente non utilizzare dei riferimenti a bordo delle sue auto: sarebbe comunque chiaro che si tratta di quei modelli. Lo stesso potrebbe arrivare anche per la nuova FIAT 600.