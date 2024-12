Land Rover continua a lavorare sulla nuova Range Rover Electric, veicolo che potremo finalmente vedere nel corso del 2025. Non a caso, dopo un importante e dettagliato lavoro il costruttore inglese è ormai giunto ad una delle fasi più indispensabili prima del lancio di nuovi modelli. Quella dei test.

Il SUV elettrico sta infatti effettuando alcuni test su strada. Per l’occasione, la stessa Land Rover ha deciso di diffuso sul web alcune immagini e delle informazioni che ha avuto modo di ottenere in seguito ad alcune prove. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati in merito ai muletti sottoposti ai test.

Range Rover Electric: alcune immagini in fase di test

I test, come ben sappiamo, precedono l’arrivo sul mercato di ciascun modello e sono fondamentali per consentire al costruttore di modificare e perfezionare eventuali dettagli. In merito al Range Rover Electric, al fine di testarne l’efficienza anche in condizioni estreme, è stato deciso di portare il SUV negli Emirati Arabi Uniti. Luogo in cui le temperature raggiungono livelli estremi, fino a 50 gradi. Non sono mancati per il veicolo prove nel Circolo Polare Artico, in cui la Range Rover elettrica ha dovuto fare i conti con temperate estreme.

Risulta chiaro che l’intento del costruttore automobilistico inglese è quello di testare l’efficienza del mezzo in qualunque tipologia di condizione climatica. Di conseguenza, di portare sul mercato un mezzo in grado di offrire prestazioni eccellenti in qualsiasi luogo. Non a caso, percorsi come le dune del deserto hanno messo alla prova le capacità off-road della Range Rover elettrica. Ottimi risultati, in questo caso, sono stati offerti dal nuovo sistema di gestione intelligente della coppia congiuntamente al motore elettrico. Lo stesso costruttore ha fatto sapere che il mezzo, grazie alla presenza dell’Intelligent Torque Management, è in grado di superare le altre Land Rover termiche anche in alcune situazioni in off-road.