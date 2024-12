CoopVoce lancia una promozione speciale in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, ormai sempre più attesi. I nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero possono attivare l’offerta Evo Unlimited, che include Giga illimitati, minuti illimitati e 1000 SMS al costo di 9,90 euro al mese, senza alcun costo di attivazione. La promozione sarà valida fino al 4 dicembre, sia online che nei punti vendita Coop. Vi ricordiamo che le offerte per il Black Friday sono tutte in scadenza, correte a guardarle prima che sia tardi!

Le nuove offerte di CoopVoce

Questa iniziativa si inserisce in una strategia promozionale più ampia. Dal 5 dicembre 2024 fino all’8 gennaio 2025 sarà disponibile Evo 200, offerta scontata a 7,90 euro al mese con attivazione e primo mese gratuiti, pensata per il periodo natalizio e l’Epifania. CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO attivo da 17 anni, si appoggia alla rete TIM per il 2G e il 4G, ma ha recentemente ampliato la copertura includendo la rete Vodafone e prevede di lanciare il 5G nel 2025.

L’offerta Evo Unlimited prevede un limite di 500 Giga mensili per un uso personale. Superata questa soglia, la velocità di navigazione viene ridotta a 32 Kbps. Per i già clienti, l’offerta è disponibile senza costi di attivazione, ma con il pagamento del primo mese anticipato. È possibile attivarla anche tramite Self SIM, acquistabile nei punti vendita Coop.

Inoltre, CoopVoce ha introdotto da luglio 2024 l’identificazione online tramite SPID, semplificando l’attivazione delle SIM. Le offerte includono il VoLTE per le chiamate su rete 4G e sono valide anche in roaming nei Paesi UE e nel Regno Unito, con un limite di 11 Giga al mese per i primi sei mesi.

Se il credito residuo è insufficiente al momento del rinnovo, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. È possibile ripristinarla con una ricarica entro questo periodo. CoopVoce offre anche il servizio Rinnovo Facile, che consente di addebitare automaticamente il costo mensile sul metodo di pagamento scelto, garantendo così la continuità del servizio.