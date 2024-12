Il debutto dei top di gamma Samsung si avvicina sempre più e le informazioni a nostra disposizione sui dispositivi della serie Galaxy S sono ormai numerosissime. Le più recenti hanno rivelato l’arrivo di un aggiornamento davvero interessante che coinvolgerà i Samsung Galaxy S25 e S25 Plus, i quali saranno in grado di supportare il Wi-fi 7, probabilmente grazie alla presenza di un nuovo chip. I due dispositivi sono stati protagonisti di ulteriori anticipazioni che hanno svelato anche quelle che saranno le colorazioni proposte agli utenti.

Samsung Galaxy S25 e S25 Plus arriveranno in cinque colori differenti

Samsung Galaxy S25 / S25+ colors confirmed by original SIM card tray replacement parts:BlackGreenPurpleBlue — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 2024-11-28T15:20:34.855Z

Stando alle immagini condivise in rete dal leaker Roland Quandt, il Samsung Galaxy S25 e il Galaxy S25 Plus saranno disponibili in cinque colorazioni differenti. I due dispositivi saranno, quindi, acquistabili in nero, verde, viola, blu e bianco. L’analista Ross Young specifica che le colorazioni in questione saranno chiamate:

Midnight Black

Sparkling Green

Moon Night Blue

Sparkling Blue

Silver Shadow

Rispetto alla scorsa generazione di Galaxy S, è possibile notare alcune variazioni di tonalità ma è sempre opportuno ricordare che le immagini non provengono dalla stessa azienda e che quindi potrebbero non rispecchiare i veri colori adottati da Samsung. Nonostante ciò, la fonte in passato ha già dimostrato di essere ben informata azzeccando quelle che poi sarebbero state le colorazioni dei Galaxy S24.

La poca distanza che ci separa dal debutto ufficiale dei dispositivi lascia ben sperare circa l’emergere di ulteriori immagini nel corso dei prossimi giorni così da poter ricevere ulteriori conferme a riguardo.

Il Samsung Galaxy Unpacked dedicato ai Galaxy S25 dovrebbe svolgersi entro il prossimo mese ma non possediamo ancora una data esatta. Le voci emerse fino a questo momento indicando la fine del mese di gennaio come periodo nel quale Samsung potrebbe procedere con la presentazione ufficiale e su scala globale dei suoi top di gamma di nuova generazione.