Fastweb: 9,95€ al mese con il 5G più veloce di sempre, ecco la promo

Fastweb lancia la sua nuova offerta Mobile Full, pensata per chi desidera velocità, tanti giga e trasparenza nei costi. A soli 9,95 € al mese, l’offerta include 200 GB in 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS, il tutto senza vincoli e con il massimo della flessibilità.

Ecco come si attiva la Mobile Full di Fastweb

Attivare la nuova Mobile Full è semplice e veloce. L’offerta può essere sottoscritta online o richiedendo una chiamata gratuita da un consulente Fastweb. I nuovi utenti possono scegliere tra due opzioni per la SIM:

eSIM gratuita , ideale per chi preferisce una scheda virtuale immediatamente attiva.

, ideale per chi preferisce una scheda virtuale immediatamente attiva. SIM fisica, con spedizione gratuita direttamente a casa.

La procedura di attivazione è altrettanto comoda: basta utilizzare lo SPID o la carta d’identità elettronica per completare tutto in pochi minuti. In alternativa, si può optare per il metodo tradizionale, che prevede una verifica video.

Un costo una tantum di 10 € è richiesto per l’attivazione dell’offerta, ma oltre a questo, Fastweb garantisce la totale assenza di costi nascosti.

La rete mobile più veloce d’Italia

Fastweb continua a distinguersi nel panorama della telefonia mobile italiana. Per il quarto anno consecutivo, è stata premiata da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia. Un riconoscimento importante che sottolinea l’affidabilità e le prestazioni offerte dal marchio.

Tariffe chiare e senza sorprese

Mobile Full si distingue non solo per il rapporto qualità-prezzo, ma anche per l’impegno di Fastweb nella trasparenza. Nessun costo aggiuntivo, nessuna rimodulazione nascosta, solo un servizio chiaro e stabile. L’offerta è ideale per chi vuole sfruttare al massimo il 5G senza preoccuparsi di aumenti imprevisti.

Con Mobile Full, Fastweb propone una soluzione moderna e flessibile, adatta a chi cerca tanti giga e un’esperienza utente senza intoppi. Tra i gestori virtuali non c’è modo di trovare qualcosa di migliore, sebbene il livello sia molto alto. Fastweb concede la connettività più veloce ma non solo.