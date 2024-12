TIM, offerte di dicembre 2024: ecco le Power fino a 300 GB in 5G

TIM punta sui nuovi clienti con tre offerte speciali della gamma Power, pensate per chi arriva da Iliad e operatori virtuali. Minuti e messaggi illimitati, tanti giga e il primo mese gratuito sono i punti di forza di queste promozioni.

Sarebbe complicato per gli altri gestori di riuscire a fare di meglio visto che nelle offerte di TIM c’è davvero tutto. Già durante lo scorso mese di dicembre 2023 qualcuno aveva preso al volo queste soluzioni e ora ecco di nuovo l’opportunità.

Power Special: l’offerta con 300 GB in 5G a 9,99 €

Il top del top in assoluto per quanto riguarda le offerte mobili corrisponde alla Power Special. Questa offre 300 GB in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, tutto al costo di 9,99 € al mese. È l’opzione perfetta per chi vuole navigare alla massima velocità e senza preoccuparsi di consumare troppi dati. Inoltre, il primo mese è gratis.

Power Iron: qui ci sono 150 GB in 4G a 6,99 €

Per chi non necessita del 5G ma vuole comunque una quantità generosa di dati, c’è la Power Iron. Questa opzione include 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, a soli 6,99 € al mese. Anche in questo caso, il primo mese non si paga.

Power Supreme Easy: la bomba con 200 GB in 4G a 7,99 €

L’offerta intermedia è la Power Supreme Easy, con 200 GB in 4G, minuti e SMS illimitati, al costo di 7,99 € al mese. Come le altre, anche questa promozione include il primo mese gratuito.

Le tre offerte possono essere attivate direttamente nei negozi TIM o online. È importante ricordare che sono riservate esclusivamente a chi passa a TIM da Iliad o da operatori virtuali.

TIM questa volta non nasconde alcun tipo di aspetto. Il suo servizio è di qualità grazie alla sua rete capillare e performante a cui tutti d’altronde sono abituati. Con il primo mese gratuito e la possibilità di scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze, le promozioni Power rappresentano un’opportunità interessante.