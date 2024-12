Ultimo giorno di sconti su Amazon, le occasioni satnno per terminare, ed è quindi arrivato il momento di pensare di acquistare i prodotti che maggiormente desiderate, tra questi potrebbe essere presente la Dreame R20, una aspirapolvere senza fili, chiamata comunemente scopa elettrica senza fili, che può raggiungere una potenza di aspirazione di 190AW, risultando perfetta, data anche la spazzola con conformazione a V (antigroviglio), per l’aspirazione in ogni ambiente.

La sua autonomia, essendo una scopa senza fili integra una batteria ricaricabile, è di circa 90 minuti, anche se tale cifra deve essere naturalmente presa con le pinze poiché dipende direttamente dalla modalità avviata. E’ da sapere che il prodotto presenta tre potenze di utilizzo, che portano ad un consumo della carica altrettanto differente tra loro. Ciò non va comunque ad influire sulla manovrabilità del prodotto stesso, essendo comunque facile e semplice da utilizzare, a prescindere da tutto il resto.

Se premete questo link vi collegherete al canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale trovare le offerte, i codici sconto gratis ed anche i prodotti in regalo.

Aspirapolvere senza fili: la promozione su Amazon per Dreame R20

L’aspirapolvere senza fili Dreame R20 può essere vostro con un risparmio non da poco, il listino di 349 euro viene fortemente scontato del 29%, per arrivare così a poter spendere solamente 249 euro per il suo acquisto, sempre con consegna a domicilio in tempi molto brevi. Gli utenti interessati lo possono acquistare premendo qui.

L’intero sistema è controllabile da un piccolo display sul quale vengono oltretutto visualizzate le informazioni di stato, che permettono di capire la batteria residua, la modalità di pulizia selezionata, e tanti altri fattori interessanti. All’interno della confezione l’utente può trovare una buona selezone di accessori che ne ampliano di molto l’usabilità quotidiana, come spazzole di vario genere, o bocchettoni da utilizzare a piacimento sia per la pulizia di spazi ridotti che ampi.