Tutti vogliono vedere le partite del grande calcio europeo, solo che alle volte poterle guardare dal vivo diventa complicato dal momento che i biglietti sono limitati e finiscono rapidamente, soprattutto quando a giocarsi sono i match più importanti.

Di tutto ciò è consapevole il Real Madrid, una delle squadre più famose e conosciute del mondo che ogni anno accoglie all’interno del Santiago Bernabeu migliaia di tifosi pronti a guardare le prodezze dei propri giocatori, ecco che dunque il presidente della società calcistica, Florentino Perez, ha annunciato una collaborazione con Apple per poter consentire agli utenti di guardare le partite tramite degli speciali occhiali in grado di restituire un’esperienza immersiva come se si fosse allo stadio.

Il riferimento è chiaro

Indubbiamente il riferimento è abbastanza evidente, si parla infatti di Apple Vision Pro, il dispositivo infatti in grado di restituire un’esperienza video immersiva al punto da sembrare di trovarsi nel posto che state osservando, ecco dunque che le due aziende stanno collaborando per stabilire i dettagli di una partnership che potrebbe portare lo stadio a dotarsi di tutta la tecnologia necessaria per offrire una diretta video tramite Apple Vision Pro in grado di far sembrare a chi guarda di essere fisicamente dentro lo stadio.

Ovviamente nulla è certo e le cose da definire sono tante, parliamo del resto di due delle società più importanti del mondo, nonostante tutto però potrebbe trattarsi di un’opzione in grado di risolvere due grossi problemi uno per Apple e uno per il Real Madrid, la carenza di biglietti ovviamente e la carenza di contenuti per quanto riguarda proprio il visore di Apple.

Non rimane dunque che attendere per vedere come andrà a finire, sicuramente questo è uno spunto ottimale che potrebbe spingere altre società calcistiche a dotarsi di queste tecnologie e espandendo dunque l’offerta visiva agli utenti.