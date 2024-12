È arrivata la nota classifica di affidabilità delle automobili. Si tratta del TUV Report 2025. Quest’ultimo offre un’analisi dettagliata basata sui risultati delle revisioni periodiche. Nello specifico, quelle effettuate in Germania tra luglio 2023 e giugno 2024. Tale report, che suddivide le auto in fasce d’età, è uno strumento prezioso per comprendere come i veicoli si comportano nel tempo. A dominare la classifica delle auto più affidabili di quest’anno è la Honda Jazz. Una city car che conferma come anche i modelli compatti possano eccellere per qualità e durata.

La classifica delle automobili più affidabili

Nel dettaglio, solo il 2,4% delle Jazz esaminate ha presentato guasti significativi alla prima revisione dei 3 anni. Con una media chilometrica di 28.000 km. Al secondo posto c’è la Volkswagen Golf Sportsvan, che cede il primato rispetto al 2024. Seguita dall’Audi Q2 e dalla Porsche 911 Carrera. Quest’ultima si distingue non solo per le performance nel breve termine, ma anche per la sua affidabilità a lungo termine. Dimostrando così l’elevata qualità della progettazione. Oltre che dei materiali utilizzati. Chiude la top five la Mitsubishi ASX, con un tasso di guasti significativi del 2,7%.

Sul fronte opposto, la situazione appare più critica per alcuni modelli di automobili. La Tesla Model 3 registra un alto tasso di guasti significativi già dopo 3 anni. Con una percentuale del 14,2%. Tale risultato si ripete anche nella fascia dei veicoli fino a 5 anni di anzianità. Ancora meno rassicurante la performance delle Dacia nelle categorie di età superiore, con la Renault Twingo che occupa l’ultimo posto. Ciò tra le vetture fino a 13anni.

Interessante anche l’analisi relativa ai veicoli elettrici. Secondo TUV, i BEV progettati su piattaforme tradizionali si dimostrano più affidabili rispetto a quelli nati su piattaforme dedicate. Ciò probabilmente a causa del peso e delle dimensioni maggiori delle batterie. Inoltre, l’idea che i veicoli elettrici richiedano meno manutenzione non sempre si verifica. Trascurare piccoli problemi nelle componenti non legate al propulsore può generare guasti più seri nel tempo.